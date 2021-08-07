Deniz paraşütünün ipi koptu: Genç kadın havada metrelerce sürüklendi

Meksika’da bir kadının bindiği deniz paraşütünün halatı fırtına nedeniyle koptu. 21 yaşındaki genç kadın, havada metrelerce sürüklendi. Olaya tanıklık edenler, kadının binaların üzerinde paraşütle sürüklendiği anları cep telefonlarıyla kaydetti. Elektrik tellerinin üzerine düşen kadını mahalle sakinleri kurtardı.

ntv.com.tr 07.08.2021 - 10:11 | Son Güncelleme : 07.08.2021 - 10:19

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