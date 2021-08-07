Deniz paraşütünün ipi koptu: Genç kadın havada metrelerce sürüklendi
Meksika’da bir kadının bindiği deniz paraşütünün halatı fırtına nedeniyle koptu. 21 yaşındaki genç kadın, havada metrelerce sürüklendi. Olaya tanıklık edenler, kadının binaların üzerinde paraşütle sürüklendiği anları cep telefonlarıyla kaydetti. Elektrik tellerinin üzerine düşen kadını mahalle sakinleri kurtardı.
Abone ol
Paylaş
ntv.com.tr 07.08.2021 - 10:11| Son Güncelleme : 07.08.2021 - 10:19
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.