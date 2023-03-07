Depremzedeler için Türk bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı
ABD'nin New York şehrindeki Empire State binası, 11 ili vuran depremler nedeniyle Türk bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı. Bina yönetimi, sosyal medya hesabından ''Bu gece Empire State Binası, 6 Şubat'ta meydana gelen trajik depremin kurbanlarını desteklemek için kırmızı ve beyaz renklerle parlayacak'' mesajını paylaştı.
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