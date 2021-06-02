Dev obruk böyle oluştu

Meksika’da derinliği 20 metre, çapı da 60 metre olan dev bir obruk oluştu. Obruğun oluştuğu yere yakın evler tahliye edildi. Yerel halk, bölgede önlemler alınmadığı takdirde obruğun çapının daha da artmasından endişe ediyor.
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NTV 02.06.2021 - 10:26| Son Güncelleme : 02.06.2021 - 10:31
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