Devlet başkanı okuduğu şiir yüzünden özür diledi

Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez okuduğu bir şiir yüzünden özür dilemek zorunda kaldı. Fernandez, İspanya Başbakanı’nı ağırladığı bir etkinlikte, Nobel Ödüllü Meksikalı şair Octavio Paz’ın bir şiirini okudu. Ancak Başkan, şiirin orijinalinde yer alan ‘‘Meksikalılar Azteklerden, Perulular yerlilerden geliyor ve Arjantinliler de gemilerden’’ şeklindeki cümleyi, ‘‘Meksikalılar yerlilerden, Brezilyalılar ormandan geliyor ama biz Arjantinliler gemilerden geliyoruz, Avrupa’dan gelen gemilerden’’ diye okudu. Başkan’ın şiiri, ‘‘Brezilyalılar ormandan geliyor’’ şeklinde okuması tepkilere neden oldu. Irkçılık suçlamalarına maruz kalan Fernandez, sosyal medya hesabından, yaptığı hatadan dolayı özür dilediğini duyurdu.
Abone ol
Paylaş
NTV 10.06.2021 - 15:46| Son Güncelleme : 10.06.2021 - 16:04
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.