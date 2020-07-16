''Dışişleri Bakanı nerede?''

Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan çatışmalar ve gerilim üzerine Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev bakanlar kurulunu toplamış ve toplantıya evden çalıştığı gerekçesiyle katılmayan Dışişleri Bakanını hedef almıştı. Bu toplantıdan saatler sonra Dışişleri Bakanı Elmar Mamedyarov istifa etti. İşte Aliyevin bakanlar kurulundaki o konuşması ve Dışişleri Bakanını hedef alan sözleri...

NTV 16.07.2020 - 17:19 | Son Güncelleme : 16.07.2020 - 17:56

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