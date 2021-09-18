Dünya çevresinde seyahat sürüyor

SpaceX'in uzay turistlerini taşıyan kapsülünün yarın sabaha karşı Dünya'ya dönmesi bekleniyor. Dünya çevresinde seyahate çıkan dört uzay turisti, Uzay'dan bağlanarak deneyimlerini anlattı. Uzay turistleri, kanser tedavisi gören çocukları da unutmadı.

NTV 18.09.2021 - 17:29 | Son Güncelleme : 18.09.2021 - 17:34

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