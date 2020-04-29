Dünya 'Yeni normal'e hazırlanıyor

Corona virüs salgınıyla birlikte karantina ya da sosyal tecrit uygulamaları yüzünden kapanan iş yerleri, tedbirlerin gevşetilmesiyle yeniden kapılarını açıyor. Kontak çeviren ulaştırma sektörü ve fabrikalar ile tekrar açılan büyük alışveriş merkezleri de "yeni normal" olarak tanımlanan bu sürece hazırlık yapıyor. İşte "sosyal mesafe" konusunda dünyadaki popüler uygulamalar.
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ntv.com.tr 29.04.2020 - 09:29| Son Güncelleme : 29.04.2020 - 09:38
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