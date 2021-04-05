Dünyanın en dayanıklı atlarıyla rekor denemesi

Rusya'nın Yakutistan Özerk Cumhuriyeti'nde iki at sahibi, bu coğrafyaya özgü atlarıyla dünya rekoru kırmak için yollara düştü. Dünyanın en dayanıklı atları olarak bilinen Yakut Atları ile 10 bin kilometreden fazla yol katedip Avrupa'ya ulaşacaklar. Amaç; Yakut Kültürünü ve sahip olduğu zenginliği, dünyaya tanıtmak.
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NTV 05.04.2021 - 17:20| Son Güncelleme : 05.04.2021 - 18:03
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