Uzaya tarihi uçuş: Milyarder iş insanı Bezos'un uzay yolculuğu
Uzay turizmi için tarihi bir gün... Milyarder iş insanı Jeff Bezos, sahibi olduğu uzay araştırmaları şirketi Blue Origin’in geliştirdiği roketle uzaya gidiyor. Tarihi yolculukta Bezos’a kardeşi Mark Bezos, 82 yaşındaki Wally Funk ve 18 yaşındaki Oliver Daemen eşlik ediyor. Funk ile Daemen, uzaya çıkan ‘en yaşlı’ ve ‘en genç’ kişiler olacak.
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NTV 20.07.2021 - 16:13| Son Güncelleme : 20.07.2021 - 16:27
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