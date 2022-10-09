Ekranda İran lideri Hamaney’i hedef alan görsel belirdi
İran devlet televizyonu rejim karşıtı bilgisayar korsanları tarafından siber saldırıya uğradı. Haber bülteninde İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’in konuşmasının yayınladığı sırada ekranda Hamaney’i hedef alınmış şekilde gösteren bir fotoğraf belirdi. Fotoğrafta ‘‘Bize katılın ve ayağa kalkın’’ ifadeleri yer aldı. Görselde ayrıca, gözaltına alındıktan sonra ölen Mahsa Amini ile birlikte protestolar sırasında hayatını kaybettiği iddia edilen kadınların fotoğrafları vardı. ‘‘Ali’nin adaleti’’ adlı hacker grubu Twitter hesabından saldırıyı üstlendi.
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