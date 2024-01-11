Ekvador neden suç örgütlerinin hedefinde?
Ekvador'da bir televizyon kanalına baskın düzenlenmesi ve canlı yayın sırasında kanal çalışanlarının rehin alınması üzerine gözler Güney Amerika ülkesine çevrildi. Uyuşturucu çetelerinin hedefi haline gelen ülkede, şiddet ve terör olayları giderek artarken,, Devlet Başkanı Daniel Noboa "Silahlı İç Çatışma Hali" ilan etti. Peki sadece birkaç yıl öncesine kadar Güney Amerika'nın en sakin ülkelerinden Ekvador'da bu noktaya nasıl gelindi? NTV Dış Haberler Müdürü Ahmet Yeşiltepe araştırdı.
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