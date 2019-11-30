Elektronik prangayla terör (Londra'daki saldırı İngiliz basınına nasıl yansıdı?)
İngiltere'nin başkenti Londra'daki bıçaklı saldırıda 2 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı bildirildi. Londra polisi, saldırıyı 28 yaşındaki Usman Khan'ın gerçekleştirdiğini açıkladı. NTV ekibinden Gökhan Bozkurt, olay yerinden ayrıntıları aktardı.
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