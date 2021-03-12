Elleri bağlı sedyede yatan göçmeni dövdü

Almanya'da bir ambulans şoförünün elleri sedyede bağlı halde Suriyeli mülteciye şiddet uyguladığı anlar ortaya çıktı. Kasım 2020'de yaşanan ve ülkede tepkilere neden olan olayda Suriyeli mülteciye şiddet uygulayan ambulans şoförüne poliste tepkisiz kaldı.
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NTV 12.03.2021 - 16:09| Son Güncelleme : 12.03.2021 - 16:29
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