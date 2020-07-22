En acı bekleyiş sembol oldu

Sosyal medyada binlerce kez paylaşılarak viral şekilde yayılmış bir fotoğraf karesi ve bu fotoğraftan yola çıkılarak yapılmış bir karikatürün hikayesi... Fotoğrafta pencere kenarında oturan 30 yaşındaki Cihad El Suvayiti yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören annesini izliyor. Ancak ne yazık ki Cihad'ın 73 yaşındaki annesi yaşam savaşını kaybetti. Cihad'ın annesini izlediği anın fotoğrafından ilham alan Birleşmiş Milletler'de görevli Muhammed Safa isimli bir diplomat anne ve oğulun karikatürünü çizdi. Hem fotoğraf hem de bu karikatür sosyal medyada görenleri hüzne boğdu. Twitter'da yüzbinlerce beğeni aldı, 10 binlerce kez de paylaşıldı.

NTV 22.07.2020 - 15:05 | Son Güncelleme : 22.07.2020 - 15:51

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