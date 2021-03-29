Endonezya’da petrol rafinerisinde patlama

Endonezya’nın Batı Java eyaletinin Indramayu bölgesinde, devlete ait Pertamina petrol şirketinin Balongan Rafinerisi'nde büyük bir patlama gerçekleşti. Patlamada şimdilik herhangi bir can kaybı kaydedilmediği bildirildi. Onlarca kilometre öteden bile hissedildiği belirtilen patlamanın ardından rafinerinin çevresindeki bölgelerde yaşayanlar tahliye edildi. Patlamanın petrol rafinelerinde şimdiye kadar yaşanan en büyük patlamalardan olduğu kaydedildi.
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İHA - Anadolu Ajansı 29.03.2021 - 03:23| Son Güncelleme : 29.03.2021 - 03:38
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