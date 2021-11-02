Engelli adamın köpeğini koruma mücadelesi

Rusya'nın Ulyanovsk kentinde engelli bir sporcunun evcil köpeği, sokak hayvanlarının saldırısına uğradı. Engelli adam çevresindeki köpekleri kovalamaya çalışırken tekerlekli sandalyeden düştü. Buna karşın mücadeleyi sürdüren adam köpeğini kurtarmayı başardı. Rus yetkililer saldırgan sokak köpeklerinin yakalanarak barınağa konulacağını açıkladı.
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