Erdoğan ile Putin arasında antikor sohbeti

Rusya devlet başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı uğurlarken iki lider bir süre ayaküstü sohbet etti. Putin, yanında çalışan 30 kadar kişinin virüse yakalandığını anlattı. Kendisinin antikoru yüksek olduğu için virüse yakalanmadığını belirtti. Putin, Erdoğan'a bir sonraki sefere pekiştirici doz olarak sputnik yaptırmasını önerdi.
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NTV 30.09.2021 - 10:27| Son Güncelleme : 30.09.2021 - 10:35
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