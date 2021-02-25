Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan kimdir? (Sokak gösterileriyle tanındı, siyasete atılmadan önce gazeteciydi)

Ermenistan'da ordu hükümete muhtıra verdi, Başbakan Nikol Paşinyan ile hükümetin istifasını istedi. Paşinyan da "Bu bir darbe girişimidir" diyerek destekçilerini sokağa çağırdı ve sokaklar hareketlendi. Ülkede Paşinyan’ın istifası talebiyle aylardır protesto gösterileri düzenleniyordu. Paşinyan’ın yıldızı da, selefi Sarkisyan'a karşı yapılan protesto gösterilerinde parlamıştı. İşte, siyasete atılmadan önce gazeteci olan Nikol Paşinyan’ın kariyeri...

NTV 25.02.2021 - 16:09 | Son Güncelleme : 25.02.2021 - 16:29

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