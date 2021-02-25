Ermenistan'ın şifreleri

Ermenistan'da yaşananları Ermenistan'ın içinden bir uzman analist, akademisyenle görüştük. Yani içeride neler oluyor, içeriden öğrendik. Ermenistan'ı bugüne getiren süreci ve ülkede son yaşananları Erivan'dan, ülkenin en önde gelen düşünce kuruluşunun yöneticisi Ermeni akademisyen Richard Giragosian ile konuştuk. Ermenistan'da yaşanan sürecin bölgeye getireceği olumsuz etkileri, ya da "belki de" yeni uzlaşı fırsatlarını, muhtemel kaos ortamını, Paşinyan'a yönelik askeri muhtıranın perde arkasını, Rusya'nın bu süreçteki rolünü ele aldık. Kapsamlı ve son derece ilginç, ufuk açıcı bir röportaj oldu. Ermeni akademisyen Richard Giragosian ülkede yaşanaları bize şöyle anlattı.
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NTV 25.02.2021 - 17:14| Son Güncelleme : 25.02.2021 - 17:28
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