Eski AB Komisyonu Başkanı Barroso NTV'ye konuştu: İki Nelson Mandela'ya ihtiyacımız var
Avrupa Komisyonu Türkiye stratejik raporunu açıkladı. Raporda bazı Türk vatandaşlarına vize kolaylığı sağlanması önerisi de yer alıyor. Raporla hedef, Türkiye-AB ilişkisine ivme katmak ve bunu somut önerilerle yapmak. AB Komisyonu'nun eski Başkanı Jose Manuel Barroso'ya göre bu alanlardan bazıları enerji, ticaret, tarım. Peki müzakere sürecindeki engellere rağmen bu nasıl yapılabilecek? Son dönemde pek çok alanda yaşanan çatışmalar ve savaşlar dünya için nasıl sonuçlar doğuracak? NTV ekibinden Deniz Kilislioğlu bu soruları, Barroso'ya sordu.
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