Eski İspanya Devlet Sekreteri NTV'de: Yapay zeka fırsat mı tehdit mi?
Dünya, yapay zeka kavramı konusunda bölünmüş durumda. Bazıları yapay zekanın dünyayı kurtaracağını bazıları da dünyanın sonunu getireceğini düşünüyor. Peki, yapay zekanın insanlık için riskleri ne? Yapay zeka ne vadediyor? Yapay zekayla bizi ne bekliyor? Eski İspanya Devlet Sekreteri Prof. Dr. Manuel Muniz, NTV ekibinden Sare Selvi Öztürk'ün konuya ilişkin merak edilen sorularını yanıtladı.
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