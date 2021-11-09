Evliya Çelebi’nin ‘Nil Haritası’ ilk kez sergileniyor
Vatikan Kütüphanesi arşivinde muhafaza edilen, Evliya Çelebi’nin seyahat notlarına dayanan ve yine onun gözetiminde yapıldığı tarihi belgelerle kanıtlanan ‘Nil Haritası’ ilk kez sergilendi. Yüzlerce yıldır Vatikan arşivlerinde tutulan haritanın restorasyonu için destek aranıyor. (Haber:Esma Çakır)
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