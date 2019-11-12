Bolivya'da ordunun ve sokak olayları çıkaran muhaliflerin baskısıyla istifa eden Devlet Başkanı Evo Morales, Meksika'da basın açıklaması yaptı.Meksika Hükümeti'ne teşekkür eden Morales, daha güçlü bir şekilde Bolivya'ya döneceğini söyledi.
NTV Haber 12.11.2019 - 20:30| Son Güncelleme : 12.11.2019 - 20:33
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