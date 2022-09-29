Finlandiya İçişleri Bakanı canlı yayında bayıldı

Finlandiya İçişleri Bakanı Krista Mikkonen, canlı yayın sırasında bayıldı. Hükümet, Kuzey Akım 2 ile ilgili canlı yayında açıklama yapıyordu. Önce Başbakan Sanna Marin konuştu. Başbakan’ın konuşmasının bittiği anlarda İçişleri Bakanı bir anda yere yığıldı. Mikkonen birkaç saat sonra sosyal medya hesabından ‘‘Bayıldığım için brifingden ayrılmak zorunda kaldım. Şimdi iyiyim’’ mesajını paylaştı.

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