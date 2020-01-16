Firari eski Nissan CEO'su Ghosn'un yeni görüntüleri ortaya çıktı

Nissan eski CEO'su Carlos Ghosn'un firarına ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında Türkiye'de 5 kişi tutuklanmıştı. Film gibi kaçış öyküsüyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Ayrıntıları NTV ekibinden Göktan Bedük aktardı.

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