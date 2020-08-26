First Lady Melania Trump'tan eşine övgü

ABD'de 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerine geri sayım sürerken Başkan Trump'ın Cumhuriyetçi partiden adaylığı kesinleşti. Parti kurultayının ikinci gecesinde Trump'ın ailesinden isimler de konuştu. First Lady Melania Trump eşinin yaptıklarından gurur duyduğunu söyledi.

NTV 26.08.2020 - 14:58 | Son Güncelleme : 26.08.2020 - 15:18

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