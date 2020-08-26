First Lady Melania Trump'tan eşine övgü

ABD'de 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerine geri sayım sürerken Başkan Trump'ın Cumhuriyetçi partiden adaylığı kesinleşti. Parti kurultayının ikinci gecesinde Trump'ın ailesinden isimler de konuştu. First Lady Melania Trump eşinin yaptıklarından gurur duyduğunu söyledi.
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NTV 26.08.2020 - 14:58| Son Güncelleme : 26.08.2020 - 15:18
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