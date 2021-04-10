FOKUS: Düşman kardeşler: Rusya ile Ukrayna

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim her geçen gün tırmanıyor. İki ülkeyi savaşın eşiğine getiren süreç nasıl gelişti, sınır hattında neler yaşanıyor? (Haber: Ahmet Yeşiltepe / NTV Dış Haberler Müdürü)
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NTV 10.04.2021 - 11:50| Son Güncelleme : 10.04.2021 - 12:21
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