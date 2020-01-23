Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İsrail polisiyle tartıştı (O anlar kamerada)
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan ve Fransa toprağı kabul edilen Saint Anne Kilisesi'ni ziyareti sırasında İsrail polisiyle tartıştı. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, Macron'un Doğu Kudüs'teki Saint Anne Kilisesi önünde beraberindeki İsrail polisinden içeriye girmemesini istediği duyuluyor. Kilisenin Osmanlı Padişahı I. Abdülmecid tarafından yaptırıldığı ve Fransa'ya hediye edildiği biliniyor.
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