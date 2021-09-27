Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a yumurtalı saldırı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, fuar ziyaretinde yumurtalı saldırıya uğradı. Lyon'da otelcilik ve restoran sektörüne yönelik uluslararası fuarı gezen Macron’a, etrafında korumaları olduğu sırada yumurta fırlatıldı. Yumurtayı fırkatırken ‘Yaşasın devrim’’ diye bağıran genç, hemen gözaltına alındı. Macron yumutalı saldırıya ilişkin ‘‘Bana söyleyeceği bir şey varsa gelsin. Onu daha sonra görmeye gideceğim’’ dedi.
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ntv.com.tr 27.09.2021 - 16:43| Son Güncelleme : 27.09.2021 - 16:57
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