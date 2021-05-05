''Fransa geçmişiyle yüzleşmeli'' (Geçmişteki Bugün)

Avrupa ve ABD'de sömürgecilerin ve köle sahiplerinin heykellerinin devrildiği, tahrif edildiği veya indirildiği bir yılın ardından, Fransa ters yönde hareket etmeye karar verdi. 2021, ülkedeki birçok müze ve kurum tarafından, Fransa'nın en büyük tiranı ve köleliğin simgesi olan, 200 yıl önce 5 Mayıs 1821'de Saint-Helena adasında ölen Napolyon Bonapart'ı anma yılı ilan edildi. Onuruna onlarca etkinlik düzenleniyor. En büyüğü ise Paris'teki Réunion des Musées Nationaux'nun Exposition Napoléon sergisini açmasıyla gerçekleşecek. Ancak acılarla dolu sömürgecilik, kölelik düzeni hatıraları, bu törenlere gölge edecek gibi görünüyor.
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NTV 05.05.2021 - 16:59| Son Güncelleme : 05.05.2021 - 17:10
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