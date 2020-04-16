Fransa'da 98 yaşındaki doktor emekli olmayı reddediyor (Salgın günlerinde işbaşında)
Dünya genelinde vaka sayısı 2 milyonu geçti. Ama güzel hikayeler de var. 98 yaşında ama halen görevini sürdürüyor. Üstelik bunu salgın döneminde yapıyor. Fransa'daki doktor kendisi yaş bakımından risk grubunda olsa da muaneyesini her gün açıyor, hastalarına internet ve telefonla yardımcı oluyor.
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NTV 16.04.2020 - 11:00| Son Güncelleme : 16.04.2020 - 11:14
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