Fransa'da Çeçen-Kuzey Afrikalı çatışması

Fransada Çeçenler ve Kuzey Afrikalılar arasında günlerdir silahlı sopalı bir çatışma yaşanıyor. Peki çatışmanın sebebi ne, neden ve nasıl günlerdir sürüyor? NTV Temsilcisi Kayhan Karaca, olayın ayrıntılarını canlı yayında anlattı.
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NTV Haber 16.06.2020 - 01:21| Son Güncelleme : 16.06.2020 - 01:35
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