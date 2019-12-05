Fransa'da 'Kara Perşembe' başladı (Ülke bugün grevde)
Fransa’da bugün ülke tarihinin en büyük grevi başladı. Çok sayıda tren, metro ve yapılamazken okulların yüzde 65’i de kapalı. Uçuşların ise yüzde 30'u iptal edildi. Ülkede hayatı durduran grevin gerekçesi Macron hükümetinin emeklilik reformu... NTV Fransa Temsilcisi Kayhan Karaca aktardı.
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