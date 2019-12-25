Fransa'da Kuğu Gölü ile protesto

Fransa'da emeklilik reformuna karşı başlatılan grev 20 günü geride bıraktı. Gösteri düzenleyenler arasına balerinler de katıldı. Yaklaşık 30 sanatçı, kuğu gölü balesiyle emeklilik düzenlemesini protesto etti. "Kültürümüz tehlikede" pankartları açıldı.

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