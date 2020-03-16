Fransız bakandan korkutan açıklama

Corona virüs krizinin merkez üssü artık Avrupa... Kıta genelinde can kaybı 2 bini buldu, vaka sayısı ise 50 bini geçti. İtalya'dan sonra en çok vakanın ve can kaybının görüldüğü İspanya da teyakkuza geçti. Ülkede 15 günlük OHAL ilan edildi. Fransa ve Amanya'da da sıkı önlemler hayata geçiriliyor.

NTV 16.03.2020 - 10:42 | Son Güncelleme : 16.03.2020 - 11:04

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