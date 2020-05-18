Fransız mucitten corona virüse karşı dezenfeksiyon tüneli

Ülkeler birbiri ardınacorona virüse karşı aldıkları önlemleri gevşetirken artık COVID-19 gerçeği yaşamın bir parçası haline geldi. Fransa'da bir mucit ise, özellikle alışveriş merkezlerinde kullanılmak üzere özel bir dezenfeksiyon tüneli geliştirdi.

NTV 18.05.2020 - 09:00 | Son Güncelleme : 18.05.2020 - 09:41

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