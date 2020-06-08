Güney Kıbrıs'ta camiye saldırıya tepki

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde bir camiye daha saldırı düzenlendi. Limasol kentinde yer alan Köprülü Camii'ni yakma girişiminin ardından, Tuzla Köyü'nde bulunan camiye Bizans bayrağı asıldı Ankara'dan saldırıya tepkiler var.

NTV 08.06.2020 - 12:40 | Son Güncelleme : 08.06.2020 - 13:49

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