Güney Kıbrıs'ta camiye saldırıya tepki

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde bir camiye daha saldırı düzenlendi. Limasol kentinde yer alan Köprülü Camii'ni yakma girişiminin ardından, Tuzla Köyü'nde bulunan camiye Bizans bayrağı asıldı Ankara'dan saldırıya tepkiler var.
Abone ol
Paylaş
NTV 08.06.2020 - 12:40| Son Güncelleme : 08.06.2020 - 13:49
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.