Gazeteci Prenses Diana'yı röportaj için kandırmış

Birleşik Krallık'ın gündeminde Prenses Diana var. Prenses Diana'nın yıllar önce BBC'ye verdiği röportaj, yeniden ülkenin gündemine oturdu. BBC'nin yürüttüğü iç soruşturmada röportajı yapan gazeteci Martin Bashir'in Prenses Diana'yı kandırdığı ve röportajı bu sayede aldığı ortaya çıktı. Raporun açıklanmasının ardından BBC'nin başındaki isim Tim Davie özür diledi.
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NTV 21.05.2021 - 11:41| Son Güncelleme : 21.05.2021 - 12:22
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