Gazze gölgesinde 10. cuma: İsrail polisinden habercilere müdahale
İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te görev yapan AA foto muhabiri Mustafa Haruf'u görevi sırasında şiddetli şekilde dövdü, gazeteci hastaneye kaldırıldı. İsrail'in Gazze saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı da 19 bine yaklaştı. NTV ekibinden Baran Bila ve kameraman Bahattin Demir Kudüs'ten son durumu aktardı.
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