Gazze'de elektrik krizi: Bisiklet pedalıyla dikiş makinesini çalıştırıyor
İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de insani kriz derinleşiyor. Gıda bulmakta zorlanan Gazzeliler elektrik olmaması nedeniyle de kötü koşullarda yaşıyor. Kimi güneş panelleri ve pervaneler yardımıyla elektriğe kavuşuyor kimi ise eski bir dikiş makinesini pedalla çalışan minyatür jeneratöre dönüştürüyor. Dünya Sağlık Örgütü, Gazze'de sağlık sisteminin çöküşte olduğu konusunda da uyarıyor.
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