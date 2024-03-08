Gazze'de katliamın tanığı gazeteci NTV'ye konuştu: Kurbanken tehdide dönüşüyorsunuz

Gazze, beş aydır bombaların ve silahların hedefinde... İsrail'in saldırıları ve ablukası, bölgede zaten hassas olan insani durumda derin yaralar açtı. Gazze'de yaşananları, 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırıların tanıklarından biri, El Cezire Gazze Muhabiri Youmna ElSayed, NTV'ye anlattı. Filistinli gazeteci, Gazzeli kadınların katlandıkları tüm zorluklara karşı nasıl ayakta durduklarını da aktardı. (Haber: Derya Acemoğlu)

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