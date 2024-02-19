Gazze'de su krizi: Binlerce Filistinli su sırası bekliyor
Gazze'nin kuzeyindeki Saftavi mahallesindeki Usame bin Zeyd okulunda kalan evlerinden zorla göçe zorlanmış Filistinliler ve bölge sakinleri, boş bidonlarını her gün sıraya dizerek su sırası bekliyor. Şerif Muhammed Avde "Her gün burada su bekliyoruz yani saat 6’dan beri burada duruyoruz. Su da yetmiyor. Ne temizliğe yetiyor, ne yemek yapmaya yetiyor ne de banyo yapmaya yetiyor." diye konuştu. Özellikle Gazze'nin kuzeyinde insanlık dışı muameleye maruz kalan Filistinliler, kendilerinin ve ailelerinin sağlığı ve iyi yaşaması için yeterli yaşama standartlarından da mahrum bırakılıyor.
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