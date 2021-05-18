Gazzeli Nur yaşadıklarını NTV’ye anlattı: Aynı odada kalıyoruz, ne olacaksa beraber yaşayacağız

Gazze günlerdir İsrail bombardımanı altında... Yüzbinlerce kişi her an evlerine isabet edebilecek bir roket veya top mermisinin endişesiyle hayatını sürdüyor. Onlardan biri de 21 yaşındaki Nur El Sakka... Yaşadıklarını NTV’ye anlatan Nur  ‘‘Gazze’de şu an hiçbir yer güvenli değil. Zaman durdu gibi yaşıyoruz. Ailemle aynı odada kalıyoruz, ne olacaksa beraber yaşayacağız’’ diyor. (Haber:Baran Bila)

NTV 18.05.2021 - 10:06 | Son Güncelleme : 18.05.2021 - 10:29

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