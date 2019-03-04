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Gelecekte ne yiyeceğiz?
04.03.2019 - 14:47

Dünya nüfusu artıyor, insanlar benzer gıdalarla besleniyor, kaynaklar tükeniyor. Dünyadaki tahıl bazlı ürünler giderek azalıyor. Ciddi bir sorunla karşı karşıyayız. Önümüzdeki yıllarda yeni gıda ürünleri sofralarımıza girerken yiyecek alışkanlıklarımız değişecek. Peki önümüzdeki yıllarda sofralarımıza girecek 50 ürün hangileri? Mete Çubukçu ile PASAPORT önümüzdeki yıllarda beslenme alışkanlıklarını nasıl değişeceğini ve hayatımıza girecek 50 yeni ürünü ele alıyor. Mete Çubukçu ile Pasaport 4 Mart Pazartesi 21.00 NTV’de

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