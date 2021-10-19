Gelin ve damat düğüne kazanda götürüldü

27 kişinin sel felaketinde öldüğü Hindistan’da ilginç bir düğün yaşandı. Kerala eyaletinde bir çift, su basan caddelerden kazan içinde geçirilerek düğün mekanına götürüldü. Selde hayatını kaybedenler için çok üzüldüklerini söyleyen damadın annesi ‘‘Düğün gününü çok önceden belirlemiştik, iptal etmek istemedik. Sele rağmen şans getireceğine inanıyoruz’’ dedi.
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