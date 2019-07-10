Genç öğrenci, Putin konuşurken bayıldı

10.07.2019 - 14:41

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye'nin partneri olduğu INNOPROM 2019 Sanayi Fuarı için gittiği Yekaterinburg'da 9 çocuklu bir aileyle biraraya geldi. Ailenin en küçük ferdini kendi elleriyle besledi. Ural Federal Üniversitesi'ni de ziyaret eden Putin, burada üniversite öğrencileri ve öğretim görevlileriyle bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme başladıktan yaklaşık 1 saat sonra bir öğrenci baygınlık geçirdi. Genç kızın düşmen üzere olduğunu gören Putin, konuşmayı keserek korumalarından öğrenciye yardım etmelerini istedi. Rus lider, genç kızı kaldıran korumalarına seslenerek, yavaş olmalarını talep etti. Korumalardan biri öğrenciyi kollarına alarak görüşmenin yapıldığı salondan çıkardı.