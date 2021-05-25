Gergedandan piyano performansı

ABD'nin Denver Hayvanat Bahçesi'nde yaşayan gergedan Bandhu 12 yaşına girdi... Daha önce de ağzıyla piyano çalarak sosyal medyada adeta fenomen haline gelen Bandhu, kendisine uzatılan klavyeyi yine, gergedanlara özgü "kavrayıcı üst dudağıyla", çalarak ilgi odağı olmayı başardı.
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NTV 25.05.2021 - 14:01| Son Güncelleme : 25.05.2021 - 14:07
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