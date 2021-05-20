Rusya’nın St. Petersburg kentinde gökten kıvılcım yağdı. Yağmur sırasında çakan şimşeğin ardından sokakta yürüyenlerin üzerine kıvılcımlar düşmeye başladı. Olayda şans eseri yaralanan olmadı. Nadir görülen bu doğa olayının, çatıdaki metal bir yüzeye yıldırım isabet etmesi nedeniyle yaşandığı sanılıyor.
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ntv.com.tr 20.05.2021 - 16:33| Son Güncelleme : 20.05.2021 - 16:54
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