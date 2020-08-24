Göletin rengi pembeye dönüştü

Güney Amerika ülkesi Paraguay'da fabrika atıkları nedeniyle bir göletin rengi pempeye dönüştü. Ülkenin orta kesimlerindeki Limpio kentinde deri üretiminde kullanılan krom nedeniyle, suyun rengi değişmeye, kuş ve balık ölümleri yaşanmaya başlandı. Bölge halkı ve aktivistler tepkili... Bölgedeki fabrikanın kapatılmasını ve soruşturma açılmasını istiyorlar.
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NTV 24.08.2020 - 09:17| Son Güncelleme : 24.08.2020 - 09:31
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