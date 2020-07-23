Görünmez kaza...

Çin'de yoğun yağışlarla gelen selin yol açtığı bir kaza anı güvenlik kamerasına takıldı. Kaldırımda suyla dolmuş çukurları fark etmeden ilerleyen bisikletlinin düşüşü görülüyor. Daha doğrusu; derin suda kayboluşu...
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NTV 23.07.2020 - 11:20| Son Güncelleme : 23.07.2020 - 11:45
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